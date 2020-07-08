بالأرقام.. ننشر مبيعات الأتوبيسات والشاحنات خلال شهر مايو الماضي

كتب: باسل الحلواني أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات الشاحنات خلال شهر مايو الماضي، فيما شهدت مبيعات الأتوبيسات قفزة خلال الشهر ذاته أيضاً. وفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات الشاحنات تراجعت بنسبة 17.2% لتصل إلى 2176 مركبة خلال مايو الماضي، مقارنة بـ2627 وحدة في الفترة ذاتها من عام 2019. مركبة خلال مايو الماضي، مقارنة بـ2627 وحدة في الفترة ذاتها من عام 2019. Advertisements وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات الأتوبيسات شهدت نمواً محلوظاً بنسبة 57% لتسجل 1862 مركبة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضي، مقابل 1186 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. المحلية خلال شهر مايو الماضي، مقابل 1186 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات، قد شهدت تراجعاً محلوظاً بنسبة 10.9%، خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 12 ألفًا و129 مركبة، مقارنة بـ13 ألفًا و618 وحدة في الفترة المقابلة من عام 2019، وفقاً لـ"أميك".

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