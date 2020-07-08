"أميك" يكشف عن مبيعات شيفروليه كابتيفا خلال "مايو" الماضي

كتب: باسل الحلواني كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن حجم مبيعات السيارة شيفروليه كابتيفا خلال شهر مايو الماضي. ورغم طرح "جنرال موتورز مصر" و"المنصور للسيارات" في السوق المصرية لأول Advertisements مرة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك حالة الركود التي أثرت بشكل كبير على حركة المبيعات بسوق السيارات في ظل أزمة فيروس مرة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك حالة الركود التي أثرت بشكل كبير على حركة المبيعات بسوق السيارات في ظل أزمة فيروس كورونا ، إلا أن السيارة استطاعت أن تحقق إجمالي مبيعات خلال الشهر نفسه بلغ 349 وحدة. وتتوافر السيارة شيفروليه كابتيفا في مصر بـ 4 فئات من التجهيزات، 3 منها 5 مقاعد، وفئة واحدة 7 مقاعد، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات السيارة: الفئة السعر الأولى5مقاعد 319990 جنيه الثانية5مقاعد 344990 جنيه الثالثة 5مقاعد 364990 جنيه الرابعة7مقاعد 384990جنيه

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