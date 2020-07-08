هيونداي توسان تتصدر مبيعات السيارات الـSUV خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020

كتب: باسل الحلواني كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن احتلال السيارة هيونداي الكورية هيونداي توسان، قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في مصر، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى. الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى. وبلغ إجمالي مبيعات هيونداي توسان خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، نحو 2251 سيارة، وفقاً لـ"أميك". Advertisements أكد "أميك"، أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق المحلية، شهدت نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 10 آلاف و795 وحدة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ9 آلاف و879 وحدة خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

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