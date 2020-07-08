عرض كيا الجبر على صيانة وتنظيف المكيف

الخليج ٣٦٥ نت – الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة.. اجعل صيفك بارد مع عرض كيا الجبر الجديد على صيانة وتنظيف المكيف من ١ يوليو الى ٣٠ يوليو. تفاصيل العرض: – خصم ٢٠٪؜ على قطع الغيار و خصم ٢٠٪؜ على جميع اجور الدهان والسمكره. – فحص المكيف مجاناً. – ازالة الأتربة والروائح وإعادة الكفاءة وانعاش الهواء. – تنظيف المكيف ب ٢٥٠ ريال. Advertisements – احجز الموعد الآن على الواتساب التالي: 00966920014200 صورة العرض:

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