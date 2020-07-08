الخليج ٣٦٥ نت – أجرت نيسان دراسة لتتبع عادات الناس وتأثير جائحة الكورونا على خططهم لقضاء أيام العطلة.. وطبقا للدراسة، اكتشفت نيسان أن 71% من الأمريكيين عازمون على الترحال عبر السيارة هذا الصيف بدلاً من الطائرة، غالباً خوفاً من الأماكن الضيقة في الطائرات وفرص انتقال الفيروس فيها.
بشكل عام، الناس حول العالم يرغبون في الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء التنقل قدر الإمكان، حتى أثناء قضاء العطلة، كما اكتشفت الدراسة ارتفاع رواج سيارات الفان وسيارات التخييم الكبيرة بين الجماهير هذا الصيف.
الدراسة وجدت أن 28% من المشاركين يرغبون في سيارة تتمتع بمعدلات سحب ممتازة، لسحب مقطورات تخييم أو قوارب أو غير ذلك، وقد كانت فرصة للتركيز على قدرات السحب الممتازة لموديلات نيسان مثل اكس تريل وباثفايندر وتيتان وارمادا.. أفضلهم تيتان XD التي تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 5,000 كيلوجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة نيسان تكتشف أن معظم الناس يفضلون السفر بالسيارة على الطائرة هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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