كيا تطلق “صالة العرض التفاعلية المباشرة” كي توفر لعملائها تجربة رقمية مبتكرة

المنصة تسمح بالتعرف على تصاميم وميزات سيارات كيا من منازلهم

جلسات الفيديو المباشر تتضمن الاستشارات الشخصية و العرض على حسب الطلب

التجربة الرقمية تعزز التزام كيا بتقديم ابتكارات قيّمة لعملائها ضمن استراتيجية “Plan S”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كيا موتورز” عن إطلاق “صالة العرض التفاعلية المباشرة” (Live Stream Showroom)، المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى استعراضات مخصصة لسياراتها – حسب رغبة العميل لدى مجموعة مختارة من الوكلاء. وتم إطلاق هذه المنصة مبدئياً في قطر والسعودية وباكستان، وسيتم توسيعها لتصل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا مثل الكويت والبحرين وجنوب أفريقيا، مع السعي لتطبيقها عالمياً في المستقبل.

وتوفر “صالة العرض التفاعلية المباشرة” للعملاء اتصال فيديو مباشراً مع وكلاء كيا وتجربة رقمية مصممة خصيصاً لتلبية حاجاتهم الفردية. وسيحصل العملاء على استشارة شخصية وإجابات مباشرة على أسئلتهم، كما سيتعرفون عن قرب على تصميم وميزات السيارة التي يختارونها، ويشاهدون استعراضات لأحدث التقنيات والوظائف حسب الطلب.

وتضع هذه المنصة الجديدة راحة العميل على رأس أولوياتها، وتضمن تجربة رقمية سلسة لا تختلف عن زيارة صالة العرض التقليدية، ويأتي هذا الالتزام بالابتكارات القيمة من أجل العملاء بالتزامن مع تعزيز الشركة لموقعها الريادي في مستقبل قطاع السيارات ضمن استراتيجيتها “Plan S”.

وقال آرثر مارتنز، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء عالمياً في كيا: “تظهر ‘صالة العرض التفاعلية المباشرة‘ التزامنا المتواصل بتصميم رحلة شراء السيارات بما يلائم متطلبات عملائنا الذين يختارون المعاينة الافتراضية. مع إطلاق هذه المنصة الجديدة، نسعى لأن نكون سبّاقين في جانب المبيعات الرقمية والتسويق الرقمي خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة”.

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وتشير متطلبات العملاء الحديثة بشدة إلى أنهم يرغبون بأداء المزيد من مراحل شراء السيارات عبر الإنترنت، وبحسب بيانات جمعتها كيا مؤخراً، فإن 83 بالمئة من العملاء يفضلون البحث عن المعلومات الخاصة بالسيارة عبر الإنترنت قبل شرائها، و47 بالمئة من العملاء يريدون الاستفادة من المنصات الإلكترونية في عمليات الشراء المستقبلية.