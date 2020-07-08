مرسيدس إس كلاس 2021 تشوق لشاشتها وبعض مزاياها في فيديو جديد

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مرسيدس في التشويق لشاشة المعلومات الترفيهية MBUX الجديدة وبعض المزايا التقنية الأخرى لـ S-Class 2021، هذه المرة مع فيديو جديد قبل الكشف عن الشاشة غداً.

الشاشة تبدو ضخمة بالفعل ولكن ليست بحجم شاشات 17 إنش لتيسلا.. كما نرى تجربة ماركوس شافر، أحد أعضاء مجلس إدارة دايملر، لإس كلاس 2021، وليست أي نسخة، بل النسخة الهايبرد بالقابس بمدى كهربائي صافي 100 كيلومتر.

كما شوقت مرسيدس لتقنية العرض على الزجاج الأمامي والتي تدعم الواقع المعزز للملاحة .. وبينما هذه النسخة تأتي بمقابض أبواب تقليدية، رأينا سيارات إس كلاس أخرى في صور تجسسية بمقابص أبواب مخفية عند عدم استخدامها.. ولا نعلم ما إذا كان ذلك مقتصراً على نسخة مايباخ أم لجميع نسخ إس كلاس.

مرسيدس ستأخذ أسلوباً تدريجياً في الكشف عن مزايا وتقنيات إس كلاس الجديدة حتى تدشين الموديل نفسه في سبتمبر، وستتوفر السيارة بالطول العادي أو بقاعدة عجلات طويلة بالإضافة إلى نسخة مايباخ، مع محركات 4 و6 و8 سلندر ونسخ هجينة.

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