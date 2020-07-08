جيب جراند شيروكي 2021 تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – جيب أجلت تدشين جراند شيروكي الجيل الجديد بعد إلغاء معرض ديترويت للسيارات، ولا نعلم بعد موعد التدشين الجديد ولكنه حتماً خلال 2020.. وللوقت الوقت نرى صور تخيلية جديدة لخارجية السيارة من Kolesa المحترفين في المجال.

لا نلاحظ تغييرات واسعة في التصميم الخارجي، مع الاكتفاء بتحديثات محدودة للشبك الأمامي وفتحات التهوية والمصابيح الأمامية، مع تصميم جانبي مشابه للموديل الحالي كذلك، بينما في الخلف نرى مصابيح خلفية جديدة.

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جيب تمكنت من منع تسريبات جراند شيروكي الجديدة بشكل محكم، وكل ما نعرفه عنها حالياً أنها ستعتمد على نسخة معدلة لمنصة الفا روميو ستيلفيو وجوليا، مع إمكانية الاختيار بين داخلية بصفين أو ثلاثة صفوف من المقاعد، مع دفع كلي قياسي.

المحركات تظل لغزاً ولكن قرأنا تقارير غير مؤكدة عن محرك هايبرد 4 سلندر 2.0 لتر مع محرك آخر V6 بتقنية هجينة مخففة.