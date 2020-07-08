لكزس LS 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس الستار عن LS 2021 الرائدة، والتي حصلت على أول تحديثات واسعة لها منذ تدشين الجيل الخامس الحالي في 2017.. ونرى توجهاً مشابهاً لتحديثات IS، مثل مقدمة جديدة ومصابيح أمامية ومصدات محدثة وزخرفات كروم في الأمام.

في الخلفية نرى مصابيح LED جديدة وجنوط 20 إنش جديدة لنسخة F الرياضية، وننتقل للداخلية حيث نرى شاشة لمسية 12.3 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مع ضوابط جديدة سوداء على المقود وتحديثات أخرى للكونسول الأوسط.

وصرحت لكزس أن مستويات الراحة ازدادت في الداخلية بفضل تعميق نقاط تخييط المقاعد مع استخدام مواد خاصة جديدة لبطانة المقاعد لتوفير تجربة جلوس أنعم، مع إجراء تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات وخفض الاهتزازات في المقصورة.

كما حسنت لكزس من هدوء المقصورة في النسخ الهجينة والبترولية عبر تحديثات لأنظمة عزل الضوضاء الخارجية وضوضاء المحرك، مع تحسين مستويات التسارع في جميع نسخ الموديل وتسريع استجابة نواقل الحركة.

وستنطلق لكزس LS الجديدة بعدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل نظام المساعدة على الركن عبر التحكم في التوجيه والتسارع والكبح وتغيير السرعة أوتوماتيكياً عبر الكاميرات والحساسات، والتي ستساعد السائق أيضاً في البقاء داخل حارة الطريق والحفاظ على مسافة محددة بينه وبين السيارة المواجهة له وغير ذلك.

وستبدأ مبيعات LS فيس ليفت في اليابان في نهاية 2020 مع طرحها في الأسواق العالمية العام القادم.

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