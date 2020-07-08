كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. لكزس تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة "LS 2021" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لكزس بشكل رسمي، عن سيارتها الجديدة LS بتحديثات منتصف العمر والتي ستطرح كموديل 2021.

وقامت لكزس بإعادة تصميم المصابيح الأمامية، وتحديث تصميم الصدام والشبك، وإضافة جنوط جديدة، مع تحديث تصميم الصدام الخلفي، وتغيير لون قطعة الكروم المدمجة بالمصابيح الخلفية إلى اللون الأسود.

كما زودت LS أيضًا بنظام تعليق مطور لتقليل الإهتزازات وتوفير ثبات أعلى على الطريق وراحة اكبر لركاب المقصورة. كذلك تم تحسين أداء المحرك وناقل الحركة حيث تم زيادة العزم في المحرك المكون من 6 سلندر بسعة 3.5 لتر ثنائي التيربو على السرعات المنخفضة لتوفير استجابة أسرع.

كما حصلت المقصورة الداخلية على تحديثات طفيفة شملت الشاشة الوسطية التي حصلت على تصميم جديد وأصبحت تدعم اللمس ونظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. كذلك قامت لكزس بتوفير تصميم جديد لتكسية الأبواب، وإضافة أزرار تسخين المقاعد والمقود بجانب ناقل الحركة.