موجز العين للسيارات.. أيقونة أودي وأجيال نيسان Z

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلال العام الجاري تم طرح مجموعة مميزة من موديلات السيارات التابعة لفئة SUV متوسطة الحجم، Midsize SUV، كان أبرزها طراز هيونداي "سانتا في"، وكيا "سورينتو" .

أثناء السير خاصة فى الطرق المزدحمة يعد نظام التحكم الذكي الذي يتحكم في المسافة بين السيارة والمركبات المجاورة من التقنيات الرئيسية للسائق.

كشفت شركة أودي النقاب عن موديل S من أيقونتها الكهربائية E-Tron والمزمع طرحه في الأسواق خلال الخريف المقبل بسعر يبدأ من 93 ألفا و800 يورو للموديل العادي ومن 96 ألفا 50 يورو للموديل Sportback الهاتشباك.

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تستعد شركة نيسان، للكشف عن الطراز الأحدث من موديلات الفئة Z الرياضية المميزة.

تقرير لموقع متخصص في السيارات حصر أبرز نجوم صناعة السيارات حول العالم على مر التاريخ، واصفا إياهم بالأبطال.

لطالما كانت فكرة صناعة السيارات البرمائية، تراود شركات صناعة السيارات بمختلف جنسياتها، هناك من تفاعل مع الفكرة وقرر تنفيذها، رغم أنها لم تجد رواجا على مستوى المبيعات، ولم تحظ هذه السيارات بتقدير حقيقي، سوى في حالة استغلالها للمجهود العسكري.

عرفت السيارات التابعة لفئات SUV وMini van بأنها الخيار الأمثل دائما، عند شراء سيارة للأسرة، تكفي لخمسة ركاب وأكثر.

