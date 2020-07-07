مواجهة بالصور بين سيارات الـmini van والـ SUV.. أيهما أفضل للعائلة؟

عرفت السيارات التابعة لفئات SUV وMini van بأنها الخيار الأمثل دائما، عند شراء سيارة للأسرة، تكفي لخمسة ركاب وأكثر.

وقام موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، بوضع الفئتين للمرة الأولى في مقارنة، تكشف عن الأبرز فيما بينها، والأجدر لتكون الخيار الأمثل للعائلة.

وقدم الموقع المقارنة بين فئات SUV و Mini van من مختلف الجوانب، وذلك يشمل الأسعار، والراحة الداخلية والرحابة وأنظمة الترفيه وأنظمة الأمن والسلامة.

وبدأ الموقع بمتوسط أسعار السيارات المطروحة من الفئتين بالأسواق، وقال "كار نيوز"، إن الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة تصب في صالح السيارات من فئة Mini van.

وذكر أنه إذا ما قارنا بين أسعار الفئتين، نجد أن متوسط أسعار السيارات من فئة Mini van تكن دائما أقل بنحو 6,300 ألف دولار، عن عن أسعار السيارات الـSUV.

بعد ذلك، تحدث في المقارنة عن الأفضل بين الفئتين فيما يخص أنظمة الأمن والسلامة، وكانت الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة لصالح السيارات من فئة SUV.

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التي تتمع بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة بمختلف الموديلات التابعة لها، مثل طراز مازدا CX-9 و طراز تويوتا "تيلرود"، وسوبارو "أسينت"، وهي جميعا سيارات حصلت على تقييم Pick+ المرتفع للأمن والسلامة، بخلاف غالبية السيارات من فئة Mini Van، التي تحمل تقييم أمن وسلامة Pick الأقل في المرتبة .

وفيما يخص الرحابة والمساحة الداخلية، كان للسيارات من فئة Mini Van، الأفضلية في هذا الجانب من المقارنة، حيث ذكر موقع "كار نيوز"، أن سيارات هذه الفئة تتمتع بمساحة إضافية داخلها تزيد بنحو 15 بوصة على الأقل، عن المساحة الإجمالية داخل السيارات من فئة SUV، وذلك يشمل مناطق وضع القدم بالمقاعد الخلفية والأمامية وارتفاع سقف السيارة، كما يصل حد المساحة داخل السيارات SUV لـ 7 ركاب كحد أقصى، في حين تكفي المساحة داخل سيارات Mini Van، لأكثر من ذلك في عدد من الموديلات.

وحصلت على الأفضلية في خانة المقارنة لمساحة التخزين بالحقيبة الخلفية، السيارات من فئة Mini Van، ونجد ذلك واضحا في مقارنة على سبيل المثال بين طراز فورد "إكسبدشن" من فئة SUV، الذي يصل الحد الأقصى لمساحة حقيبته الخلفية لـ 104.6 قدم مربع، في مقابل مساحة حقيبة طراز كيان SEDONA، من فئة Mini Van، التي تصل لـ 142 قدم مربع.

واختتم الموقع المقارنة، بمواجهة بين قدرات محركات الفئتين، ومنحهما في هذه الخانة، تعادل في الإمكانيات، حيث ذكر أن الفئتين متساويتين في متوسط قوة المحركات التي يطرحان بها للأسواق، والتي غالبا ما تتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة، خلال 2.7 ثانية.



