واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميا انسحابها من منظمة الصحة العالمية المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/7 11:03 م بتوقيت أبوظبي
انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، الثلاثاء، من منظمة الصحة العالمية، منفّذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن سيناتور أمريكي.
وجاء في تغريدة للسيناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن "الكونجرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا".
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن" الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بإصلاحاتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأكد ترامب مجددا على أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.
وتواجه الولايات المتحدة تزايدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، حيث أعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد، أنّ "خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأمريكيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا".
وهذه الأرقام تعني أن أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا والبالغ 2,4 مليون شخص.
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