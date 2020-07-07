بالصور.. شاهد تاريخ السيارات البرمائية في العالم

لطالما كانت فكرة صناعة السيارات البرمائية، تراود شركات صناعة السيارات بمختلف جنسياتها، هناك من تفاعل مع الفكرة وقرر تنفيذها، رغم أنها لم تجد رواجا على مستوى المبيعات، ولم تحظ هذه السيارات بتقدير حقيقي، سوى في حالة استغلالها للمجهود العسكري.

وقام موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، بتقديم تاريخ بالصور لأبرز مراحل تطور السيارات القادرة على السير على اليابسة، والسباحة في البحر في الوقت نفسه.

وتحدث الموقع عن أول ظهور لهذا النوع من السيارات، وكان عبر طراز باسم DUKW، عام 1942 من صناعة شركة جنرال موتورز الأمريكية، وكان يستخدم لنقل البضائع والذخائر في فترة الحرب العالمية الثانية ويعمل بمحرك ينتج قوة 91 ميل في الساعة، ومحرك دفع بحري بسعرة 6 عقدة، ما يعادل 6.4 ميل في الساعة.

وفي العام نفسه قلدت شركة فولكسفاجن الفكرة من جرنال موتورز، وأنتجت أول سيارة بر مائية من صنعها عام 1942، وعرف رسميا هذا الطراز باسم Type 166.

وكانت أول نسخة مدنية من السيارات البرمائية، قد ظهرت في عام 1961، باسم موديل Amphicar 770، واستمر تواجد هذا الطراز للبيع حتى عام 1965، وبيعت منه 4000 نسخة في ذلك الوقت.

وفي عام 1985، طرح طراز برمائي آخر باسم RMA من ماركة Amphi Ranger، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1995، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.8 لتر، من فئة V6، وينتج قوة 90 حصان.

وفي عام 1990، كشفت شركة لاند روفر، عن أول طراز برمائي من صنعها، وكان نسخة معدلة من طراز "ديسكفري"، قادرة على الإبحار.

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وظهر طراز برمائي مميز عام 1992، باسم Hobbycar B612، كان يعمل بمحرك ديزل من شركة بيجو، بنزام دفع رباعي، وصنعت منه 52 نسخة فقط، وكانت تصل تكلفة النسخة الواحدة منه لـ 280 ألف فرانك فرنسي.

وانضمت شركة لامبورجيني لشركات السيارات المهتمة بتصنيع هذا النوع من المركبات، بطرحها لطراز Countach البرمائي عام 1995، بمحرك من فئة V8 بسعة 4.2 لتر.

وظهرت أول سيارة برمائية بمحرك سريع في عام 2003، حين طرح طراز Gibbs Aquada، الذي كان يعمل بمحرك تصل سرعته لـ 100 ميل في الساعة خلال سيره على اليابسة، وتصل سرعة محركه المائي لـ 30 ميل في الساعة.

وفي عام 2012، ظهر موديل برمائي بقوة أكبر، هو طراز Gibbs Humdinga، الذي كان يعمل بمحرك بحري من فئة V8 ينتج قوة 370 حصان، وتصل سرعته القصوى على اليابسة لـ 80 ميل في الساعة، في حين تصل سرعته القصوى في الإبحار لـ 30 ميل في الساعة.

واختتمت القائمة بأحدث طراز طرح ضمن هذه الفئة من السيارات البرمائية، وهو طراز Watercar Panther الذي ظهر في عام 2013، وكان يعمل بمحرك VTEC V6 بسعة 3.7 لتر، وتصل سرعته القصوى على اليابسة لـ 85 ميل في الساعة، وفي الإبحار تصل سرعته القصوى لـ 44 ميل في الساعة.



