فيات تحتفل بمرور 63 عامًا على سيارتها الايقونية 500 Fiat من خلال إطلاق متحف افتراضي

تحتفل شركة فيات - Fiat لصناعة السيارات بمرور 63 عامًا على سيارتها الايقونية 500 Fiat الشهيرة من خلال إطلاق متحف افتراضي، مخصص لعرض ماضي وحاضر ومستقبل 500 Fiat، التي تم تقديم الجيل الأول منها في عام 1957.

وتقول شركة فيات - Fiat إن الجيل الأول من 500، في الخمسينيات، كانت واحدة من أكثر السيارات المحبوبة للعلامة التجارية وقد أثبتت نفسها كسفير لصنع في إيطالياـ

وبعد تقديم الجيل الثاني في عام 2007، أطلقت شركة صناعة السيارات مؤخرًا الجيل الثالث رسميًا من خلال تقديمه إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وتم إطلاق المتحف، المسمى Virtual Casa 500، من أجل الاحتفال بإرث السياراة الشهيرة ورواية قصتها من الخمسينيات إلى اليوم، ويمكن تصفح المتحف من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر اللوحي.

تم تقسيم المتحف إلى 11 موضوعًا، حيث تشمل الموضوعات New 500 One-offs ، و Diary of a icon ، ورحلة عبر 3 أجيال ، و 500 تجربة جديدة و 500 قصة تصميم وغيرها.

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يبدأ الاستكشاف للمواضيع بمنطقة مخصصة للتراث الصناعي والثقافي لـ Fiat 500 حيث يتم سرد قصة الرمز الخالد: 500 لعام 1957، والفردية لعام 2007 ، والكهربائية لعام 2020.

في الموضوع المخصص إلى 500 يوميات من الذكريات ، يمكن للمرء استكشاف محتويات مثل المقابلات، والأحداث والجوائز التي جعلت السيارة نجمة عالمية.

هناك أيضًا مجموعة من الرسومات والصور التي تظهر تطور التصميم والمغامرة الإبداعية التي ولدت الأجيال الثلاثة من 500.

وهناك أيضًا منطقة مخصصة للسيارة الكهرباء الجديدة 500، وتقول فيات أن كل هذه المواضيع تجلب الزائر للقيام برحلة غامرة في عالم ايقونتها 500، وقادر على إثارة الذكريات والأحلام والعواطف.

تقول فيات ، "The Virtual Casa 500" عبارة عن معاينة افتراضية لما سيكون عليه المتحف على الحقيقة الذي من المقرر افتتاحه في ربيع عام 2021.