أودي تكشف عن موديل جديد من أيقونتها E-Tron

كشفت شركة أودي النقاب عن موديل S من أيقونتها الكهربائية E-Tron والمزمع طرحه في الأسواق خلال الخريف المقبل بسعر يبدأ من 93 ألف و800 يورو للموديل العادي ومن 96 ألف 50 يورو للموديل Sportback الهاتشباك.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل S يعتمد على سواعد ثلاثة محركات كهربائية على كلا محوري السيارة بقوة مجموعها 370 كيلوات، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 973 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة الهائلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 210 كلم/س.



وتعتمد السيارة على جيل جديد من نظام الدفع الرباعي، والذي يوفر المزيد من ديناميكيات القيادة الفائقة بفضل التحكم في كل محرك على حده مع التوزيع المثالي للقوة على الإطارات.

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وتتميز نسخة S من خلال مجموعة التعليق الأكثر صلابة، والتصميم الأكثر شراسة، مع شبكة مبرد بتصميم جديد لتحسين الخصائص الأيرديناميكية للسيارة.

يذكر أن شركة "أودي" المملوكة لمجموعة "فولكسفاجن" قد أوقفت الإنتاج في مصانعها بألمانيا وبلجيكا والمجر والمكسيك جراء جائحة كورونا.

وأعلنت أودي إنه بسبب التأثير السلبي لوباء كورونا على المبيعات وتزايد عدم اليقين فيما يتعلق بتوريد قطع الغيار، "سيكون هناك توقف في الإنتاج في معظم مواقع مجموعة فولكسفاجن".