أبرز نجوم صناعة السيارات عبر التاريخ.. حكايات مشوقة

تقرير لموقع متخصص في السيارات حصر لأبرز نجوم صناعة السيارات حول العالم على مر التاريخ، واصفا إياهم بالأبطال.

وقال موقع "أوتو كار" إن هؤلاء الصناع الأبطال كان لهم الرصيد الأكبر في تطور وإزدهار صناعة السيارات، لما حققوه من إنجازات غير تقليدية.

وجاء في المقدمة "رون دينيس"، فني سيارات السباق، الذي أصبح فيما بعد مؤسسا ومالكا ورئيسا تنفيذي لمجموعة مكلارين البريطانية للسيارات، الذي نجح في تأسيس فريق سباقات سيارات فورمولا 1 لشركة مكلارين البريطانية، يضاهي في قدرته فريق "فيراري".



ومن رجال صناعة السيارات بالوقت الحاضر الذين جاء ذكرهم بالقائمة، مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، الذي صنع من شركته، المؤسسة الرائدة في العالم في تصنيع السيارات الكهربائية.

ومن بعده جاء "راتان تاتا"، المؤسس والمالك لماركة صناعة السيارات الهندية العملاقة "تاتا صنز"، الذي استحوذت شركته حاليا على مجموعة جاجوار لاند روفر.

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أما عن أبطال الماضي فقد جاء ضمن القائمة، "هنري فورد"، مؤسس شركة فورد الأمريكية الشهيرة لصناعة السيارات،الذي وصف بأنه وضع العالم أجمع على إطارات.

والسيدة الوحيدة ضمن القائمة، جاءت "بيرتا بينز"، زوجة كارل بنز، أحد مؤسسي شركة مرسيدس بنز، وبخربتها في ميكانيكا السيارات، غيرت مفهو استخدام السيارات عام 1888 كسيارة لرحلات التنقل القصيرة، وكانت أول من يقطع بسيارة رحلة لمسافة تصل لـ 65 ميلا.

واختتمت القائمة بمؤسس أعظم شركة سيارات رياضية في العالم، هو الإيطالي إينزو فيراري، الذي بدأ حياته في سباق السيارات، قبل أن يؤسس شركة فيراري.



