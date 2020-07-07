أرخص 5 سيارات تعمل بنظام التحكم الذكي

أثناء السير خاصة فى الطرق المزدحمة ،يعد نظام التحكم الذكي ،الذي يتحكم في المسافة بين السيارة والمركبات المجاورة من التقنيات الرئيسية للسائق.

موقع كارنيوز، المختص بأخبار السيارات، جمع أبرز السيارات المتواجدة بالأسواق وتتمتع بهذا النظام وفي نفس الوقت تتوفر بتكلفة منخفضة.

وبدأ الموقع قائمته بأرخص سيارة متواجدة حاليا في العالم من موديلات 2020، وتعمل بنظام ACC المتطور الذكي لحساب المسافة، وهي طراز نيسان "فيرزا" الجديد الذي توفر بسعر 18,240 ألف دولار.

في المركز الثاني جاء من ماركة هوندا اليابانية، طراز FIT، بنسخته الأحدث لعام 2020،بتكلفة 19,060 ألف دولار .

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وثالثا جاء طراز تويوتا "كورولا" بنسخته لعام 2020، والذي يتوفر أيضا بنظام ACCبسعر 19,600 ألف دولار.

وفي المركز الرابع،من ماركة سوبارو اليابانية، جاء بقائمة "كار نيوز"، طراز "إمبريزا"، موديل 2020،بتكلفة 19,995 ألف دولار.

وأخيرا جاء طراز"سينترا"من نيسان، موديل عام 2020، بتكلفة 20,270 ألف دولار .



