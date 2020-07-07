أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/7/7 01:59 م بتوقيت أبوظبي
تستعد شركة نيسان، للكشف عن الطراز الأحدث من موديلات الفئة Z الرياضية المميزة.
ومع اقتراب الطرح الذي يعد الجيل السابع من الطراز عرض موقع توب جير"، مراحل تطور موديلات نيسان التي طرحت ضمن فئة Z منذ النسخة الأولى.
وظهر الجيل الأول عام 1969، باسم نيسان Fairlady Z ، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.4 لتر، ذو 6 اسطوانات، وتوفرت منه نسخ محدثة طرحت خلال فترة السبعينيات.
ثم جاء الجيل الثاني باسم 280ZX،بمحرك 6 اسطوانات بسعة 2.8 لتر، وكان هذا الجيل بداية التمهيد لطرح النسخة العاملة بمحرك تربو .
وفي عام 1983، ظهر الجيل الثالث من فئة Z، وعرف تجاريا باسم 300ZX، وطرح للمرة الأولى بمحرك من فئة V6، مع منحه الصبغة الرياضية.
والجيل الرابع من الموديل طرح عام 1989، باسم Z32، بمحرك توربيني مزدوج، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.
وبداية من عام 1999، طرح في الأسواق الجيل الخامس باسم Z33، بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، واستمر تواجده حتى2004.
وكان الجيل الأخير الذي طرح من هذه الفئة الذي طرح عام 2008، باسم 370Z، ويتوفر حاليا بالأسواق كطراز مستعمل بتكلفة مخفضة 30,000 ألف دولار .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 6 أجيال من نيسان Z تروي تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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