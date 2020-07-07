بالصور.. 6 أجيال من نيسان Z تروي تاريخها

تستعد شركة نيسان، للكشف عن الطراز الأحدث من موديلات الفئة Z الرياضية المميزة.

ومع اقتراب الطرح الذي يعد الجيل السابع من الطراز عرض موقع توب جير"، مراحل تطور موديلات نيسان التي طرحت ضمن فئة Z منذ النسخة الأولى.

وظهر الجيل الأول عام 1969، باسم نيسان Fairlady Z ، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.4 لتر، ذو 6 اسطوانات، وتوفرت منه نسخ محدثة طرحت خلال فترة السبعينيات.

ثم جاء الجيل الثاني باسم 280ZX،بمحرك 6 اسطوانات بسعة 2.8 لتر، وكان هذا الجيل بداية التمهيد لطرح النسخة العاملة بمحرك تربو .

وفي عام 1983، ظهر الجيل الثالث من فئة Z، وعرف تجاريا باسم 300ZX، وطرح للمرة الأولى بمحرك من فئة V6، مع منحه الصبغة الرياضية.

Advertisements

والجيل الرابع من الموديل طرح عام 1989، باسم Z32، بمحرك توربيني مزدوج، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وبداية من عام 1999، طرح في الأسواق الجيل الخامس باسم Z33، بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، واستمر تواجده حتى2004.

وكان الجيل الأخير الذي طرح من هذه الفئة الذي طرح عام 2008، باسم 370Z، ويتوفر حاليا بالأسواق كطراز مستعمل بتكلفة مخفضة 30,000 ألف دولار .



