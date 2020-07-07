مقارنة بين كيا "سورينتو"وهيونداي "سانتا في".. حسمت الجدل

خلال العام الجاري ،تم طرح مجموعة مميزة من موديلات السيارات التابعة لفئة SUV متوسطة الحجم، Midsize SUV، كان أبرزها طراز هيونداي "سانتا في"، و كيا "سورينتو" .

وبعد جدل حول إمكانات الطرازين،وضع موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، مقارنة بينهما للوقوف على الأفضل .

وبدأ الموقع الأمريكي بالسعر، وقال إن الأفضلية لصالح طراز هيونداي "سانتا في"، الذي طرح بإمكانات مميزة، وبسعر أقل.

ويتوفر الطراز بسعر يبدأ من 26,275 ألف دولار، في حين طرحت كيا طراز "سورينتو" بتكلفة تبدأ من 26,990 ألف دولار.

وتطرق الموقع إلى راحة الركاب داخل الطرازين، وذكر أن طراز هيونداي "سانتا في"، يمتلك الأفضلية أيضا حيث يتمتع بتقنيات مميزة تزيد من أنظمة الراحة والترفيه عبر مقاعده من الداخل، وذلك يشمل أنظمة تدفئة للمقاعد، مع قابلية ثني الصف الثاني من المقاعد بخلاف مساحة أكبر، وهي السمة التي يفتقدها طراز كيا سورينتو.

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ثم تطرق إلى المساحة المتوفرة للتخزين في الحقيبة الخلفية، وكانت الأفضلية لطراز هيونداي، الذي يتمتع بمساحة تخزين للحقيبة بقياس 35.9 قدم مربع، في حين طراز كيا سورينتو يتوفر بحقيبة خلفية بمساحة تخزين أقل.

وذكر "كار نيوز" الأفضل بين الطرازين من حيث التقنيات المضافة لأنظمتهما المعلوماتية، كانت الأفضلية لطراز هيونداي سانتا في، الذي يتمتع بشاشة معلوماتية بقياس 7 بوصات، ونظام معلوماتي متطور يتمتع بأنظمة ملاحة ونظام شحن لاسلكي للهاتف، عكس طراز كيا الذي يفتقر لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

وفي ختام المقارنة، تحدث الموقع عن قدرات محرك كل من الطرازين، وكانت الأفضلية لطراز هيونداي "سانتا في"، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.3 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

على عكس طراز كيا سورينتو، الذي يعمل بسعة 2.4 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.



