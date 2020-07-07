العراق يشكل هيئة تحقيق قضائية تختص في جرائم الاغتيالات في أعقاب مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي المزيد

قررت السلطات العراقية، الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيق قضائية تختص في جرائم الاغتيالات في أعقاب مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.



وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى بالبلاد، فإنه تقرر تشكيل هيئة تحقيق من 3 قضا وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

ومن المقرر أن تقوم هيئة التحقيق الجديدة في العراق بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعد ساعات من حادث اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

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كان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد أمر بتشكيل لجنة تتولى التحقيق في اغتيال الهاشمي.





ويترأس اللجنة، التي أمر بها الغانمي، وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة جرائم بغداد وتتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول إلى الجناة.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الهاشمي، مؤكدا عدم التسامح مع عودة الاغتيالات مرة ثانية إلى البلاد.

ولقيت جريمة اغتيال الهاشمي إدانات دولية، ودعوات لمحاسبة الجناة، ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".