نيسان تطرح سيارة جديدة منتصف الشهر الجاري

تستعد شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة نيسان، للكشف رسمياً عن أحدث سياراتها الكروس من طراز Magnite، في السادس عشر من الشهر الجاري.
تعد سيارة نيسان الجديدة من بين أقل السيارات استهلاكا للوقود، وستأتي بهيكل كروس حجمه قريب جدا من حجم سيارات juke الشهيرة من نيسان، مزود بشبك أمامي عريض ومصابيح LED بتصميم مميز جديد.
تقف Magnite على عجلات كبيرة، ويبدو سقفها مائلاً، على قسمه الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، فضلا عن ممتصات صدمات وإطارات حول فتحات العجلات مغطاة بطبقات من البلاستيك المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة والحرارة.
تزخر المقصورة الداخلية للسيارة بـ مقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وشاشة لمسية بمقاس 10 بوصات، فضلاعن أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.
من المنتظر أن تطرح نيسان عدة نسخ من السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 مراحل، وآخر "مانيوال" مكون من 5 مراحل، كما ينتظر أن تصدر منها نسخة معدلة فيها محرك توربيني يعادل عزمه 95 حصانا.
وتم بناء السيارة Magnite على منصات CMF-A التي تم اختبارها في سيارت رينو الكروس أوفر، وستعمل بنظام دفع أمامي، ومحرك بنزين بثلاث أسطوانات بعزم 72 حصانا.
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