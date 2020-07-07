نصائح هامة لحماية إطارات السيارات من التلف في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف، تتأثر أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، وتعد الإطارات أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة العالية، لهذا يجب العناية بها حتى لا تتعرض للتلف والإنفجار أثناء القيادة.

ولقد قدم بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي، عدد من النصائح الهامة للحفاظ على الإطارات خاصة في فصل الصيف، وهي كما يلي.

ضبط ضغط الإطارات

نصح جرانزوتو بضرورة ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في فصل الصيف، لأن انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءته، ويزيد من مسافة الكبح، كما أن ارتفاع الضغط يسبب انبعاجات بالإطار، وقد يسبب إنفجار الإطار.

فحص الإطارات

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يعد الفحص المنتظم لإطارات السيارة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة التي يجب المداومة عليها، وذلك لإكتشاف أي أضرار ظاهرة بالإطار مثل التمزق أو بروز الأسلاك الداعمة أو ظهور بيضة الإطار، بالإضافة إلى فحص عمق مداس الإطارات.

الحمولة الزائدة



تعتبر الحمولة الزائدة من أكثر العوامل التي تسبب سرعة تلف الإطارات، لأنها تزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، وهو ما قد يؤدي إلى إنفجار الإطار، بالإضافة إلى ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

مجموعة التعليق

يجب فحص ميزانية العجلات خاصة عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات، كما أنه مع الوقت يسبب تآكل الإطارات وتلفها.

الترصيص

في حال شعرت باهتزاز السيارة أثناء القيادة مع السرعات، فإنه يجب فحص اتزان الإطارات وترصيصها، حتى لا يتسبب في سرعة تلفها، وتؤثر على سلامة القيادة.