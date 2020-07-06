موجز العين للسيارات.. أيقونة فولكسفاجن وصدمة في بريطانيا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن أيقونتها Tiguan الجديدة برتوش تصميمية وقمرة رقمية ومحركات جديدة.

لزيادة شراستها ومنحها المزيد من القوة، كشفت شركة "بيرفورم ماستر" عن إجرائها لتعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس الفئة G، ما منحها قوة خارقة.

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تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا بواقع الثلث على أساس سنوي في يونيو/حزيران عندما استأنف تجار السيارات نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء مرض كوفيد-19.

عقب استئناف الأنشطة وتبني القطاع الخاص الإماراتي مبادرات لإنعاش الاقتصاد، توقعت شركة متخصصة في تأجير السيارات أن تنتعش حركة السياحة في دبي والإمارات بقوة وأن تتعافى القطاعات المستفيدة.

تستقبل شركة إينيوس عام 2021 بإطلاق سيارتها Grenadier الجديدة والتي تتميز بمواصفات عالية جعلتها تستحق لقب "الوحش".