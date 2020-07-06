تعرف على عملية تصنيع بنتلي كونتيننتال GT كوبيه الفاخرة “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – بنتلي كونتيننتال GT بمحرك 12 سلندر هي واحدة من أفضل سيارات الكوبيه جراند تورينج على الإطلاق بفضل الاهتمام المذهل بالتفاصيل والتصميم الهندسي المتقن لها.. وتجمع السيارة بين الحرفية الألمانية في محركها وبين المهارة البريطانية لعمال بنتلي في مصنع Crewe.
والآن قدمت بنتلي فيلم وثائقي يتتبع عملية تصنيع وإنتاج السيارة الحصرية الفاخرة.. ونذكركم ببعض مواصفاتها، حيث تعتمد على محرك 12 سلندر 6.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 626 حصان وعزم 900 نيوتن.متر، مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات ونظام دفع كلي، ما يسمح بتسارعها إلى 96 كم\س في 3.3 ثانية فحسب، وهو رقم مدهش بالنسبة لسيارة بوزن 2276 كيلوجرام.
كما تتمتع كونتننتال GT بسرعة قصوى ممتازة بـ 333 كم\س، ولكن الأهم من أرقام الأداء هي الحرفية ودقة التصنيع الهندسي وفخامة المواد المستخدمة في الداخلية.. مع العلم أن كل سيارة مصنوعة في معظمها باليد.
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