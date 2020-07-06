بنتلي فلاينج سبير تحصل على مقصورة بأربعة مقاعد وألوان وجنوط جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل بنتلي تحديث تشكيلة سياراتها، حيث قامت بتحديث سيدانها الفاخرة فلاينج سبير لموديل عام 2021، حيث تركز التحديثات على المقصورة، إلا أنها حصلت على خيارات ألوان جديدة لتصل إلى 62 لوناً بشكل إجمالي، بالإضافة إلى خيارين جديدين للجنوط.

وبالنسبة للمقصورة، فيمكن للعملاء الآن الحصول على مقصورة بأربعة مقاعد، حيث حصلت المقاعد الخلفية على جلود شبه انيلين وخياطة يدوية، بالإضافة إلى كسوة أبواب خلفية جديدة، وعجلة قيادة مصممة حديثاً، وتشطيبات فنية جديدة لمن لا يرغب في التشطيبات الخشبية القياسية.

تقول بنتلي أن عملية الخياطة اليدوية تستغرق 18 ساعة من حرفي محترف، وتتطلب 11,100 غرزة خياطة في جميع أنحاء المقصورة، وتضيف أن الخيط المستخدم متين للغاية، وتم استخدام أصباغ خاصة للحفاظ على لونه طول عمر السيارة؟

كما سيحصل المشترون الذين يطلبون المقصورة الجديدة ذات الأربعة مقاعد على كونسول وسطي طويل يمتد من لوحة التحكم الأمامية إلى المقاعد الخلفية، وتشتمل على شاشة لمسية مقاس 5 بوصة وحاملات أكواب مزدوجة ومساحة تخزين إضافية، كما تحصل على مسند ذراع خلفي مدفأ وشاحن لاسلكي، وتتميز بتشطيب معدني ساطع يخفي منفذي USB ومقبس طاقة 12 فولت.

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