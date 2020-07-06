بي ام دبليو تريد تقديم خدمات في سياراتها باشتراك شهري!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو عن مبادرتين تقنيتين جديدتين.. الأولى هي تحديث برمجي لنظام المعلومات الترفيهية iDrive 7.0، والذي سيتم إرساله عن بعد لسيارات بي ام دبليو المزودة بهذا النظام لتحسين نظام الملاحة وتفعيل تطبيق اندرويد اوتو وتحسينات أخرى، والتحديث الثاني والأهم هو الإعلان عن برنامج اشتراك شهري لبعض المزايا في سيارات الشركة.

من المتوقع أن بعض ملاك بي ام دبليو سيعترضون على القرار الجديد.. ولتوضيحه، على ملاك بي ام دبليو القادمين دفع اشتراك دوري للتمتع ببعض خدمات الراحة ومساعدة السائق مثل تدفئة وتهوية المقاعد والمقود ونظام الكروز كونترول المتكيف وأنظمة أخرى.. ويعني ذلك أن هذه الأنظمة ستكون مزودة في السيارات ولكن لأجل تفعيلها بشكل مؤقت -لأشهر أو أعوام أو غير ذلك- على المالك دفع الاشتراك.

وليست هذه أول مرة تقوم فيها بي ام دبليو بخطوة كهذه، حيث قامت مسبقاً بتطبيق برنامج مماثل لخدمة ابل كاربلاي، والذي أجبر الملاك على دفع اشتراك دوري لتفعيل هذه الخدمة في سياراتهم، قبل اعتراض الكثيرين على الخطوة وتراجع الشركة وتوفيرها للخدمة مجاناً في سياراتها.

في المقابل سيمدح البعض هذه الخطوة لأنها تسمح بمرونة فائقة في التعامل مع المزايا الفاخرة للسيارة.. لأنه الآن بإمكان العميل تفعيلها أو وقفها في أي وقت باشتراك محدود نسبياً، بدون الحاجة لدفع ثمن الخيار بالكامل من البداية.. ولكن هل هذا اتجاه معقول بالنسبة لسيارات بي ام دبليو الفاخرة؟.. البعض سيرغب في هذه المزايا في سياراتهم الفاخرة بشكل قياسي بدون الاضطرار لدفع اشتراك لأجلها.

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