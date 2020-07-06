فورد برونكو 2021 تظهر في فيديو تشويقي قبل أسبوع من التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – نقترب من تدشين فورد برونكو 2021 بعد أشهر طويلة من التسريبات والصور التجسسية، وقد كشفت الشركة عن فيديو تشويقي للنسخ الثلاثة الجديدة لبرونكو تمهيداً للكشف عنها في 13 يوليو.

النسخ الثلاثة هم برونكو بأربعة أبواب وبرونكو ببابين وبرونكو سبورت الأصغر حجماً، جميعهم سيتوفر بنظام دفع كلي قياسي.

وقد استعرضت فورد سريعاً التاريخ العريق لسيارات برونكو الكلاسيكية ودورها في الوسط الفني بشكل خاص، حيث شاركت في أكثر من 1200 فيلم و200 أغنية، ما جعلها واحدة من أشهر سيارات التضاريس الوعرة في الولايات المتحدة.

سنعلم جميع المواصفات التقنية لعائلة برونكو الجديدة خلال أيام فتابعونا لحدث التدشين.