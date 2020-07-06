مرسيدس S-Class 2021 ستكشف عن شاشة المعلومات الترفيهية الجديدة خلال أيام

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس ستكشف عن الشاشة الضخمة الجديدة لنظام المعلومات الترفيهية MBUX في 8 يوليو، والتي سيتم استخدامها في مرسيدس إس كلاس 2021 للتحكم في العديد من وظائف السيارة مثل الملاحة والراديو والاتصال بالجوال والتحديثات الهوائية وغير ذلك.

وقد تم إزالة معظم الأزرار من لوحة القيادة ونقل وظائفها للشاشة الجديدة، وهذا من أهم أسباب اختلاف تصميم وشكل لوحة القيادة بشكل كبير عن الموديل الحالي، مع لوحة عدادات رقمية ومقود جديد متعدد الوظائف.

مرسيدس كشفت عن صورة تشويقية للشاشة الجديدة ولـ S-Class 2021، حيث نرى المصابيح الأمامية النحيفة والشبك الأمامي وفتحات الهواء الأكبر حجماً وغطاء المحرك العضلي.

Advertisements

من المتوقع انطلاق إس كلاس 2021 في الأسواق في سبتمبر، ما يعني تدشينها خلال أسابيع من الآن غالباً.