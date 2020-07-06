كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع ديزني.. فورد تعلن موعد إطلاق سيارة "برونكو" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن موعد الكشف عن سيارتها الـ SUV المنتظرة والقنوات التلفزيونية التي ستبث هذا الحدث.

كما ستصل عائلة كاملة من سيارات برونكو بعد أيام وسيبث فعالية الكشف عن عائلة برونكو قنوات ناشونال جيوجرافيك وABS وESPN وحتى منصات البث الحي مثل Hulu. وستقوم ديزني بتصوير وإخراج التدشين.

ويشار إلى أن فورد ستفتح باب الحجز على برونكو بدفعة مقدمة تبلغ 100 دولار فقط، ولكن ليس قبل أن تكشف عن السيارة في 13 يوليو.