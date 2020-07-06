سباق تسارع مثير بين كورفيت C8 وشيلبي F-150 سوبر سنيك 2020 بقوة 770 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – شيلبي F-150 سوبر سنيك 2020 هي بيك أب لا يُستهان بها بأي شكل، حيث تصل قوتها إلى 770 حصان بفضل تزويدها بسوبرتشارجر، وتشارك هنا في سباق تسارع مثير مع كورفيت C8 الأحدث.
بالطبع القوة الهائلة لا تعني بالضرورة أن البيك أب ستكون أسرع، خاصة عند مقارنتها بكورفيت، والتي تمكنت من التفوق على سيارات رياضية أكثر قوة منها مثل دودج ديمون في سباقات التسارع.
المحرك الوسطي لكورفيت يؤدي لوزن إضافي على العجلات الخلفية، ما يسمح بمستويات جرّ وتسارع مذهلة .. ولكن بالعودة للبيك أب، نعلم أن قادرة رسمياً على التسارع إلى 100 كم\س في 3.5 ثانية فحسب، ما يجعلها أسرع بيك أب في الأسواق حالياً، حتى قدوم رام ريبل TRX على الأقل.
وتنوي شيلبي صنع 250 نسخة فحسب من هذه البيك أب، جميعهم تم حجزهم بالفعل بسعر يصل إلى 103,000 دولار (386,000 ريال) لنسخة السوبرتشارجر.. والآن شاهدوا السباق في الفيديو المرفق.
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