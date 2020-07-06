المرور يؤكد على الأفضلية لمن بداخل الدوار تسهيلاً للحركة المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أهمية إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار. وأشارت إدارة المرور أن إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار أحد أهم قواعد الحركة المرورية وحقوق الطريق التي يجب الإلتزام بها؛ وذلك لأنها تساهم في سهولة الحركة المرورية. وجاء في التغريدة: “إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها”.

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