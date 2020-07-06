كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. سيتروين تكشف عن أيقونتها "C4" الجديدة موديل 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ستروين الفرنسية، اليوم الإثنين الموافق 6/7/2020، النقاب عن سيارتها C4 الجديدة، التي تنتمي للفئة المدمجة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة C4 الجديدة تظهر بطول 4.36 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.67 متر.

وعلى الصعيد التصميمي تتألق السيارة بملامح الكوبيه الانسيابية في السقف إلى جانب الخطوط التصميمية للموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV على باقي الجسم.

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وتسع السيارة رباعية الأبواب لخمسة أشخاص، وما يصل إلى380 لترا من الأمتعة، فضلا عن 16 موضعا للتخزين بسعة 39 لترا، كما تتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة وقمرة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 74 كيلووات/100 حصان إلى 114 كيلووات/155 حصان.

وتنضم لبرنامج الدفع نسخة كهربائية بقوة 100 كيلووات/136 حصان، وتصل هذه النسخة بفضل البطارية سعة 50 كيلووات ساعة إلى مدى السير 350 كلم.

وأعلنت ستروين عن إطلاق السيارة C4 الجديدة خلال سبتمبر القادم، حيث أنها لم تكشف بعد عن الأسعار حتى الآن.​