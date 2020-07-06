فولكسفاجن تقدم أيقونتها Tiguan.. قمرة رقمية ومحركات جديدة

كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن أيقونتها Tiguan الجديدة برتوش تصميمية وقمرة رقمية ومحركات جديدة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة تمتاز من خلال المقدمة المطورة مع التصميم الحديث لشبكة المبرد والمصابيح والمآزر المعدلة، والمصابيح الخلفية العاملة بتقنية LED.

وتزخر المقصورة الداخلية بقمرة رقمية وجيل جديد من نظام الملتيميديا مع وظائف أوسع.

وتنطلق السيارة Tiguan eHybrid الهجين بقوة 180 كيلووات/245 حصان، وتعتمد على بطارية سعة 13 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير 50 كلم بالدفع الكهربائي الخالص.

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أما الموديل الرياضي Tiguan R فيعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 235 كيلووات/320 حصان، يصل بها إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

ولم تفصح فولكسفاجن بعد عن موعد طرح أو أسعار السيارة Tiguan الجديدة.

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت أن الشركة ستطلق الموديل الجديد، خلال فصل الصيف القادم.

ووفقا لموقع "كار أدفايس" فإن السعر الافنتاحي لطراز فولكسفاجن "تيجوان" يبدأ من 31,990 ألف دولار.