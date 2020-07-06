تعديلات خارقة لمرسيدس الفئة G.. محرك بقوة 805 "حصان"

الخليج 365الإثنين 2020/7/6 02:45 م بتوقيت أبوظبي
لزيادة شراستها ومنحها المزيد من القوة، كشفت شركة "بيرفورم ماستر" عن إجرائها لتعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس الفئة G، ما منحها قوة خارقة.
وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك التربو المزدوج والمكون من 8 أسطوانات، زادت قوته من 585 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 805 حصان/1020 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الخارقة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية بدلا من 4.5 ثانية، مع الانطلاق بسرعة قصوى 260 بدلا من 220 كلم/س.
وتتميز السيارة عن الموديلات القياسية من خلال الملامح الجديدة، التي ترسمها باقة البنية العريضة، مع زيادة المسار والمئزر الأمامي الجديد والمصنوع من ألياف الكربون، إلى جانب مشتت أمامي جديد ومصابيح للضوء النهاري بتقنية LED، بالإضافة إلى توسعة الرفارف من ألياف الكربون.
كما تشتمل باقة التعديلات على مئزر خلفي جديد وناشر يهيمن على مظهر المؤخرة. وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر للسيارة المعدلة أيضا طاقم للغطاء الأمامي، واسبويلر لحافة السقف في الأمام والخلف من ألياف الكربون.
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