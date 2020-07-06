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إعفاء السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون من الجمارك

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجمارك عن إعفاء السيارة المستوردة من دول مجلس التعاون إلى المملكة من الرسوم الجمركية في حال كانت تحمل في وثائقها رقم استحقاق مطابق وصحيح، وذلك بعد التحقق من صحته عبر المنافذ الجمركية البينيّة وإنشاء بيان إحصائي مطابق للوثائق الواردة مع السيارة.

وأوضحت الجمارك أنه إذا تم استيراد سيارة من إحدى دول المجلس وفق آلية تحصيل وتحويل الرسوم الجمركية المتفق عليها بين دول المجلس، وبعد فتره رغب مالكها بإعادة تصديرها إلى دولة آخرى من دول المجلس، فيتم التعامل مع الرسوم الجمركية عند انتقالها إلى الدولة الثالثة بنفس آلية تحصيل وتحويل الرسوم الجمركية المتفق عليها بين دول المجلس، إذ يتم إصدار رقم استحقاق بقيمة الرسوم الجمركية المحصّلة باسم الدولة الثالثة.

تجدر الإشـارة إلى أن هناك شرط هام لذلك وهو ألا يكون قد مضى على السيارة أكثر من سنتين من تاريخ دخولها لأول مرة لدول المجلس، مع مراعاة خصم نسبه الاستهلاك أو الاستعمال.

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