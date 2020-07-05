عودة السياح لدبي تنعش نشاط تأجير السيارات

عقب استئناف الأنشطة وتبني القطاع الخاص الإماراتي مبادرات لإنعاش الاقتصاد، توقعت شركة متخصصة في تأجير السيارات أن تنتعش حركة السياحة في دبي والإمارات بقوة وأن تتعافى القطاعات المستفيدة.

وقال رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة "أر بي أم" لتأجير السيارات، يعطي ذلك المستثمرين فرصة كبيرة لتعويض خسائر فترة التوقف بسبب تداعيات الجائحة العالمية.

وأضاف" تستعيد دبي ألقها وسحرها الخاص من جديد، بعد إعادة فتحها واستقبالها عشاق السباحة والاستجمام والتأمل مجدداً، في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها في دانة الدنيا بصورة تدريجية، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية واتباع التعليمات الإرشادية وقواعد التباعد الاجتماعي".

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وتابع"كانت هناك مغامرة كبيرة من جانب شركات تأجير السيارات أن يتم شراء سيارات بعشرات الملايين إلا أن سياحة دبي لن تخذلنا، كما استفادت الشركات من التسهيلات التي قدمتها الدولة على صعيد تأجيل الالتزامات لدى البنوك بجانب تيسير الإجراءات وأيضا تأجيل تحصيل المخالفات".

وأكد محمد المرزوقي على أن هناك تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي للإمارة والتي تستعيد الأنشطة تحت شعار (كلنا مسؤول) ما يلقي بمسؤولية كبيرة على جميع المقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، لتجنب أي احتمالات لموجة تفشي ثانية من فيروس كورونا.

وقال إن قطار الانتعاش المتوقع في دبي سيمر بمحطات رئيسية تتضمن مرحلة الانتقال بسلاسة بعد إعادة الفتح والتحسن التدريجي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الدولة تترقب العام المقبل تحسناً كبيراً في النشاط السياحي وما يصاحب ذلك من انتعاش نشاط تأجير السيارات مع انطلاق معرض "إكسبو 2021 دبي".