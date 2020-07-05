“المرور” لا صحة لوجود شهادات مدرب سيارات معتمد وتُمنح فقط لمدارس القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حسابات يدّعي أصحابها أنهم يمتلكون شهادات للتدريب معتمدة من الإدارة العامة للمرور السعودي، لتدريب النساء على القيادة بمبلغ مالي يتجاوز 200 ريال في الساعة الواحدة، الأمر الذي جعل المدوّنين يتساءلون عن حقيقة هذه الحسابات.

وصرّح مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور السعودي لجريدة “سبـق”، بأنه لا توجد شهادات لمدربين أو مدربات معتمدات للتدريب على القيادة، لا صحة لما يقوم به بعض الأشخاص من نشر إعلانات عبر حساباتهم الشخصية يدّعون فيها حصولهم على شهادات مدرب معتمد، وخداع الغير للحصول على مبالغ مالية.

وحذّر المصدر الأمني مما يقوم به هؤلاء، إذ أنه مخالف للقوانين وسيُعرّضهم للجزاء والمساءلة إذا تم ضبطهم؛ مؤكداً أن شهادات التدريب والتراخيص تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.