تعرف على الأسعار الجديدة للفحص الدوري للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عن الأسعار الجديدة لخدماتها التي تُقدّم بمحطات الفحص الفني للسيارات في جميع مناطق المملكة؛ تماشياً مع تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ بداية الشهر الحالي.
وطبقاً لتوجيهات إدارة الفحص الدوري ستكون إعادة الفحص للمرة الثالثة والرابعة والخامسة مجاناً لمن لم تجتاز سياراتهم الفحوص الأوتوماتيكية التي يتم اختبارها بواسطة الأجهزة؛ وذلك للتخفيف على مالك السيارة عند تقدمه بهذا الطلب.
وإليك رسوم الفحص الفني الجديدة
- رسوم الفحص الفني
- رسوم إعـادة الفحص الفني
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