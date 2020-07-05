تعرف على يوروبكار أكبر شركة لتأجير السيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – يوروبكار هي شركة فرنسية تُعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم وأكبر شركة لتأجير السيارات الأوروبية حيث تمتلك شبكة واسعة تغطي 2977 موقعا في 150 دولة مختلفة.

تأسست الشركة الفرنسية في عام 1949 في باريس، وكانت الشركة مملوكة لمجموعة رينو حتى عام 1998، حيث استحوذت شركة فولكس واجن عليها، وفي عام 2006، اشترت شركة Eurazeo الاستثمارية شركة يوروبكار من مجموعة فولكس فاجن في صفقة بلغ سعرها 900 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين انطلقت يوروبكار نحو المزيد من التألق والخطط المميزة، ففي عام 2010 دخلت المجموعة في شراكة مع شركة دايملر لإطلاق خدمة Car2Go في هامبورغ بألمانيا.

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وفي 2017 استحوذت الشركة الفرنسية على ثلاث شركات لتأجير السيارات في أوروبا بهدف توسيع قاعدة عملائها، وفي عام 2018 استحوذت يوروبكار على Scooty، وهي شركة بلجيكية ناشئة متخصصة في مشاركة السكوترات الكهربائية وحلول التنقل في أنتويرب وبروكسل.

هذا والجدير بالذكر أنه في عام 2019 قامت الشركة الفرنسية بتوقيع عقد شراكة مع الوفاق لتأجير السيارات، بحيث يكون عملاء الوفاق ويوروبكار قادرين على الاستفادة بخدمات كلا الشركتين في المختلف الدول حول العالم، بما يتضمن كافة فروع الوفاق داخل السعودية البالغ عددها 80 فرع مع دعم كافة خدمات الحجز والدفع عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير سيارة في أي مكان حول العالم عند السفر.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور