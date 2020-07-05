شاهد سيارة رولزرويس النادرة التي يمتلكها الشيخ صباح الأحمد “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – يُعد الشيخ “صباح الأحمد الصباح” أمير دولة الكويت واحداً من كبار عشاق السيارات الكلاسيكية الفاخرة، إذ يمتلك أسطولاً يحوي العديد من السيارات النادرة القيّمة والتي ربما لن تراها في مكانٍ آخـر.

ومن بين مجموعته توجد سيارة رائدة ومتفردة بذاتها تنتمي إلى صانعة السيارات البريطانية الفاخرة “رولز رويس” وكانت تُعد طرازها الرئيسي وقتها، وهذه السيارة هي “رولز رويس سيلفر كلاود” التي تم إنتاجها بين عامي 1955 و1966.

وتعد هذه النسخة من سيلفر كلاود هي الجيل الأول من هذه السيارة النادرة، ومن فئة الكشف أيضاً ذات التصميم الراقي الذي تُظهره تفاصيل الشبك الأمامي الضخم الشبيه ببوابات القصور الملكية، إلى جانب الرفاريف الجانبية البارزة والخطوط الجذابة الممتدة للخلف.

مواصفات الهيكل

حصلت رولز رويس سيلفر كلاود على هيكل من نوع Body on Frame قوي للغاية، الذي يستخدم في سيارات البيك آب حالياً وسيارات الإس يو في الكبيرة، أما الإطار الخارجي فقد صُنع من الفولاذ المقوى وأبوابها صُنعت من الألمنيوم خفيف الوزن.

مواصفات المحرك

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حصلت السيارة النادرة على محرك 6 سلندر سعة 4.9 لتر يوّلد قوة 155 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي من 4 سرعات، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 13.5 ثانية، لتبلغ سرعتها القصوى 165 كم/س.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من قِدَم موديل السيارة الذي يعود إلى عام 1966، إلا أنها تمتلك نظام تكييف كان متقدم للغاية وقتها.