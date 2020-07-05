أسباب اهتزاز السيارة على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر اهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرق من المشاكل الشائعة التي تواجه بعض قائدي السيارات، ويجب عدم تجاهل إصلاح مشكلة الاهتزاز حيث أنها قد تمثل خطورة على السيارة.

ويرجع اهتزاز السيارة أثناء القيادة إلى عدد من الأسباب نستعرضها معاً خلال السطور التالية.

المحرك

يحتاج محرك السيارة إلى عنصرين هامين للعمل بكفاءة وهما الهواء والوقود، لكن إذا اختلت أحد هذه العناصر، فإنها تتسبب في دورة غير متوازنة داخل المحرك، مما قد يكون سببًا لاهتزاز السيارة.

لذا يجب فحص الأجزاء الخاصة بدورة الوقود للتأكد من صلاحيتها، وهم فلتر البنزين ومضخة الوقود والبخاخات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة فلتر الهواء.

المكابح

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عند حدوث اهتزاز في السيارة عند الضغط على المكابح، فإن هذا يدل على وجود مشكلة في فحمات الفرامل أو أن هناك اعوجاج في قرص الفرامل (الطنبورة)، ويجب في هذه الحالة التوجه على الفور لمعالجة المشكلة حتى لا تتفاقم وتؤثر على كفاءة عمل المكابح.

الإطارات

تعد مشكلة “ترصيص” إطارات السيارة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء القيادة، كما يؤدي تلف الإطارات إلى ظهور هذه المشكلة أيضأ، ويمكن أن يؤدي عدم اتزان الإطارات كذلك إلى اهتزاز السيارة.

الشاسيه

إذا تعرضت السيارة إلى اصطدامات عنيفة فإنها قد تتسبب في اعوجاج الشاسيه، مما يؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء السير.