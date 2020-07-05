مؤشرات تلف فلتر بنزين السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد فلتر البنزين من أبرز الفلاتر التي تساهم في تشغيل السيارة بكفاءة عالية، حيث يقوم بتصفية الوقود الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ، مما يحافظ على طرمبة البنزين والبخاخات من الانسداد والتلف.

وفلتر البنزين له عمر افتراضي مثل جميع أجزاء السيارة، حيث يجب تغييره عند السير لمسافة 50 ألف كلم، أو وفقاً لطراز السيارة، وفي حال تعرضه للانسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، وخلال السطور التالية نقدم لكم أبرز المؤشرات التي تدل على تلف فلتر بنزين سيارتك.

أولا : صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة

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يلاحظ صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة في الصباح أو عند تشغيلها في كل مرة، على الرغم من جودة البطارية وكفائتها، حيث أنه في حال انسداد الفلتر فإنه يمنع مرور الوقود اللازم لبدء تشغيل المحرك، مما يسبب صعوبة التشغيل.

ثانيا : توقف تشغيل السيارة بشكل مفاجئ

عند امتلاء فلتر البنزين بالأوساخ فإنه يسبب تقطع في مرور الوقود الى المحرك مما ينتج عنه توقف مفاجئ لمحرك السيارة عن العمل.

ثالثا : ضعف تسارع السيارة

يلاحظ وجود ضعف في تسارع أو عزم السيارة أثناء القيادة، بحيث تشعر بعدم استجابة السيارة خاصة عند الضغط على دواسة الوقود هنا.