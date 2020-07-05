عرض تقسيط هيونداي أكسنت 2020 من المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات وكيل سيارات هيونداي بالمنطقة الشرقية والشمالية، وبرد صيفك مع اقوي العروض من هيونداي المجدوعي. بدون دفعة اولي وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي أكسنت 2020: القسط الشهري : 799 ريال مميزات العرض: بدون دفعة اولى

بدون رسوم إدارية

يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة و رسوم التسجيل *تطبق الشروط والاحكام Advertisements صورة العرض:

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