Grenadier.. وحش الأراضي الوعرة يظهر في 2021

تستقبل شركة إينيوس عام 2021 بإطلاق سيارتها Grenadier الجديدة والتي تتميز بمواصفات عالية جعلتها تستحق لقب "الوحش".

وكشفت شركة صناعة السيارات البريطانية النقاب عن وحش الأراضي الوعرة Grenadier الجديد، وتتمتع تلك السيارة بالمظهر الصندوقي حاد الزوايا على غرار موديلات Defender من الجيل السابق.

وبدأ قطاع السيارات البريطاني في العودة لنشاطه، بعد توقف بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتصدر بريطانيا نحو 80% من إجمالي صناعتها من السيارات، وتذهب معظم الصادرات إلى دول بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة Grenadier الجديدة يبلغ طولها حوالي 5 أمتار.

وتستعير السيارة الجديدة محركاتها من شركة بي إم دبليو، بينما تعتمد في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات على شركة ZF.

Advertisements

ومن المقرر طرح الوحش Grenadier في الأسواق بحلول نهاية عام 2021 بسعر يبلغ نحو 75 ألف يورو.

ورغم أن صناعة السيارات تحتل مكانة كبيرة في بريطانيا، إلا أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 89% خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وانخفضت مبيعات السياراة الجديدة إلى 20247 سيارة، وهو ما يعد أدنى مبيعات يتم تسجيلها خلال مايو/أيار منذ 1952.

وارتفعت المبيعات خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي، عندما تم بيع 4321 سيارة، فيما تعد أدنى مبيعات يتم تسجيلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا من أن وظيفة من بين كل 6 وظائف في مجال صناعة السيارات ببريطانيا تواجه خطر الشطب بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الطلب على السيارات.



وقال الاتحاد إنه تم شطب أكثر من 6 آلاف وظيفة في قطاع السيارات ببريطانيا خلال يونيو/حزيران الماضي.