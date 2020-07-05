"كيا" تحتل صدارة ترتيب الجودة الأولية للعام السادس على التوالي

حصلت شركة "كيا موتورز" على المرتبة الأولى في قطاع

السيارات ضمن "دراسة الجودة الأولية" (IQS) في الولايات المتحدة، الصادرة عن شركة "جيه دي باور" (JD Power)، وذلك بعد الإبلاغ عن 136 مشكلة فقط في 100 سيارة، وبذلك تكون كيا للعام السادس على التوالي الأولى بين علامات السيارات واسعة الأسواق، الأمر الذي وصفه ديف سارجينت، نائب رئيس جيه دي باور لشؤون جودة السيارات، بأنه "مسيرة استثنائية".

وقالت "كيا" عبر بيان لها إن استمرار نجاحها المتواصل في دراسة الجودة الأولية يعود بشكل أساسي إلى سيارتي فورت (أو سيراتو) وسول، واللتين

كانتا بين أفضل 10 سيارات في قطاع السيارات، وبالمجمل، حققت سيارات كيا أفضل أداء في عدة فئات وهي فورت (السيارات المدمجة Compact Car)، وسيدونا (ميني فان Minivan)، وسورينتو ( الرياضية متعددة الأغراض المتوسطة العليا Upper Midsize SUV) وسول (الرياضية متعددة الأغراض الصغيرة Small SUV).

وقال شون يون، رئيس "كيا موتورز" أميركا الشمالية والرئيس التنفيذي في "كيا موتورز" الولايات المتحدة: "إنه شرف كبير لنا أن نعود للعام السادس على التوالي إلى المرتبة الأولى في قطاع

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السيارات في دراسة ‘جيه دي باور‘ الأمريكية للجودة الأولية ونكون في قمة العلامات التجارية واسعة الأسواق، كما إنه تذكير لنا بمواصلة بذلنا لقصارى جهدنا كي نكون أفضل ما يمكن".

وأضاف يون أنه "في ظل وجود أربع سيارات فائزة بأفضل مرتبة في فئتها – وأربع سيارات أخرى احتلت واحدة من المراتب الثلاث الأولى في فئاتها – فإن فلسفة علامة كيا في ‘تقديم كل ما يلزم‘ تواصل تقديم ثمارها في سوق السيارات شديدة المنافسة".

يذكر أن هذا التقرير السنوي قائم على تحليل أجوبة 87,282 مبحوثاً بخصوص 189 سيارة ضمن 26 فئة. وتم تقييم السيارات بناءً على تجربة القيادة، وأداء المحرك وناقل السرعة، ومجموعة واسعة من مشاكل الجودة التي يتم الإبلاغ عنها من أصحاب السيارات.