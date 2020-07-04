توقعات بتراجع حاد في مبيعات السيارات بالسوق الألمانية

كتب: باسل الحلواني
توقعت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، بمقدار 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قالت الرابطة في بيان لها إن الأسواق الدولية قد انهارت إلى مستوى غيرمسبوق، بسبب جائحة كورونا، بعدما أدت الجائحة إلى وقف شامل لعمليات الإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، كما عطلت سلاسل التوريد الرئيسية في قطاع السيارات.
أكدت رابطة صناعة السيارات تسجيل 8ر2مليون سيارة جديدة في ألمانيا وحدها، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بـ2019.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، انخفضت السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 1.21 مليون سيارة.
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