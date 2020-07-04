توقعات بتراجع حاد في مبيعات السيارات بالسوق الألمانية

كتب: باسل الحلواني

توقعت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، بمقدار 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قالت الرابطة في بيان لها إن الأسواق الدولية قد انهارت إلى مستوى غير

مسبوق، بسبب جائحة كورونا ، بعدما أدت الجائحة إلى وقف شامل لعمليات الإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، كما عطلت سلاسل التوريد الرئيسية في قطاع السيارات.

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أكدت رابطة صناعة السيارات تسجيل 8ر2مليون سيارة جديدة في ألمانيا وحدها، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بـ2019.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، انخفضت السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 1.21 مليون سيارة.