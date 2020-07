القلب النابض للسيارة الرياضية "MC20".. مازيراتي" تكشف عن تفاصيل محركها الخارق الجديد

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات مازيراتي، دخول حقبة جديدة من مسيرتها العريقة مع كشف الستار عن محركها الجديد الفريد من نوعه، الذي سيكون القلب النابض للسيارة الرياضية الخارقة MC20 والتي يترقب العالم ظهورها في سبتمبر المقبل. وتم تصميم المحرك في منشآت مازيراتي بمدينة مودينا الإيطالية-مختبر مازيراتي للابتكار (Maserati Innovation Lab) في Via Emilia Ovest، وورش عمل العلامة في Via Delle Nazioni (المقر التاريخي لسيارات السباق مازيراتي كورس)- وتم تطوير المحرك في Engine Hub، الواقع في Viale Ciro Menotti الشهير حيث سيتم بناؤه، ويتم حالياً تحديث خط الإنتاج وورشة الطلاء الجديدين لاستضافة سيارة MC20 التي طال انتظارها.

ويأتي المحرك الجديد نتاج ثورة تقنية حقيقية، وهو حائز على مجموعة من براءات الاختراع الدولية. كما أنه وليد شغف والتزام فريق كامل من الفنيين والمهندسين المتمتعين بدرجة عالية من الكفاءة. وبعد 20 عاماً، عادت مازيراتي لتخوض التحدي بحماسها المعتاد في مقرها الرئيسي في مودينا من خلال تطوير وإنتاج محرك جديد عالي التقنية وعالي الأداء.

وتعتبر هذه عملية إستراتيجية بالنسبة لشركة

مازيراتي، العلامة التجارية التي تستعد لإطلاق سيارة MC20 الجديدة والمصنّعة بالكامل في مودينا، بدءاً من المحرك ووصولاً إلى قلب السيارة. وتتمتع السيارة بتصميم طموح يجسد لحظة تاريخية بالنسبة للشركة، وحقبة جديدة من مسيرتها ستبدأ رسمياً في يومي 9 و10 سبتمبر في مدينة مودينا ضمن الاحتفالية الضخمة "MMXX: The time to be audacious"، وستشهد الاحتفالية الكشف عن طرازات جديدة ستدخل حيز الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من أنظمة الدفع المبتكرة والبرامج الطموحة التي طورتها العلامة.

ويأتي المحرك الجديد، من فئة V90°، مزوداً بمحرك توربو مزدوج ذي 6 أسطوانات وسعة 3 ليترات. كما ينطوي على حوض جاف (طريقة كلاسيكية للسيارات الرياضية الخارقة). وتصل استطاعة المحرك إلى 630 حصاناً عند 7500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران 730 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مع قدرة نوعية للطاقة تبلغ

210 حصان/ لتر.

وتبلغ نسبة الانضغاط 11:1، الشوط: 82 مم، القطر الداخلي: 88 مم.

وينطوي قلب المحرك على نظام الاحتراق المبتكر المزود بحجرة سابقة لحجرة الاحتراق، وشمعتي إشعال. وتم استيحاء هذه التقنية من تصميم سيارات الفورمولا 1، وستتاح اليوم لأول مرة في محرك مخصص لسيارات الركاب.

وينطوي المحرك على 3 مزايا رئيسية:

- الحجرة السابقة لحجرة الاحتراق: حجرة احتراق تقع بين الإلكترود المركزي وحجرة الاحتراق العادية، تربطها سلسلة من الثقوب المصممة خصيصاً لذلك.

- شمعة الإشعال الجانبية: شمعة إشعال تقليدية وظيفتها تقديم الدعم وضمان الإشعال المستمر عندما يعمل المحرك بمستوى لا يحتاج إلى الحجرة السابقة لحجرة الاحتراق من أجل التشغيل.

- نظام حقن مزدوج "مباشر وغير مباشر": يعتمد هذا النظام ضخ الوقود بضغط 350 بار، وهو يقلل من الضوضاء في نطاق دورة المحرك، مما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاستهلاك.

ونظراً لأهميته الاستراتيجية، يحظى المحرك الجديد بدعم مختبر مازيراتي للابتكار والذي نجح، بفضل أدوات التحليل الافتراضية، في تقليل الزمن اللازم للتطوير والتخطيط بشكل ملحوظ.

ونجحت العلامة من خلال المحرك الجديد، وهو محرك تقليدي من طراز 90° V6 ويحمل شعار "صنع في مودينا"، في تسجيل مستويات غير مسبوقة على صعيدي القوة وعزم الدوران. وسيتم تركيب المحرك لأول مرة في السيارة الرياضية الخارقة MC20 والتي ستضمن للعلامة التربع على عرش عالم السباقات من جديد.