صناعة وتوطين عربات عسكرية مدرعة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة عن توقيع عقد تصنيع وتوطين بين المديرية العامة لحرس الحدود والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، لعربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم “الدهناء” مع إرساء عقد صناعة هذه العربات على مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة بالشراكة مع وزارة الداخلية.

وأوضح السيد المهندس “أحمد بن عبد العزيز العوهلي” محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن تصنيع عربة “الدهناء” الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي لتحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري، ودعم وتمكين المصنّعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العربة الجديدة تمتاز بالكثير من مواصفات القوة والسرعة المستوحاة من صحراء الدهناء، إذ لديها قدرة فائقة على العمل في بلد ذي مناخ جاف وحار لشهور طويلة، كما أنها تعد من واحدة من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، والمتوائمة مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية.