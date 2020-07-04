ام جي ZS فيس ليفت 2021 تنكشف بتصميم محدّث وداخلية عصرية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ام جي عن ZS فيس ليفت 2021 في المملكة المتحدة، والتي وصفته بأنه “تطور رائع” مقارنة بالموديل السابق.

من ناحية التصميم، فقد حصلت الكروس أوفر المحدثة بشبك معدل ومصابيح أمامية ليد جديدة، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي ومصابيح ضباب جديدة، وفي الخلف، حصلت على مصد أكثر قوة ومصابيح خلفية جديدة، بالإضافة إلى جنوط معاد تصميمها، ولمسات ألومنيومية منتشرة على طول الهيكل.

وبالدخول إلى المقصورة، سيجد السائق أجهزة قياس رقمية جديدة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي أكبر مع شاشة مقاس 10.1 بوصة، يدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما حصلت الكروس أوفر على لوحة قيادة محسنة باستخدام المزيد من المواد الناعمة، ومسند ذراع أمامي جديد.

وفيما يتعلق بالقوة، فستستمد ZS قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 105 حصان و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س.

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في حين أن الجانب المشرق هو صرفية الوقود الممتازة، التي تبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة وفقاً لدورة WLTP، وفي الختام، فإن ام جي ZS فيس ليفت معروضة حالياً للبيع بأسعار تبدأ من 15,495 جنيه استرليني في المملكة المتحدة (72,500 ريال سعودي).